Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FUN FACTS : brillez dans les dîners ! information fournie par DT Expert • 23/07/2021 à 12:14









Aujourd'hui, nous vous proposons une petite mise en abyme de notre rubrique « A savoir... ». Aussi, découvrez une liste de 20 faits insolites, amusants et autres anecdotes intéressantes sur tout ce que vous devez savoir sur le monde de la finance. Apprenez-les pour épater vos amis, améliorer votre culture générale et/ou pour briller en société. FUN FACTS : brillez dans les dîners ! Du côté des actions... 1. La toute première action à être cotée à la bourse d'Amsterdam fut la Compagnie néerlandaise des Indes orientales en 1602. Il s'agissait d'une multinationale chargée par le gouvernement néerlandais de faire du commerce avec l'Asie dans une situation de monopole. Elle a versé un dividende de 18% pendant presque tout le temps. 2. Si vous aviez investi 1 000$ sur Amazon en 1997, vous auriez aujourd'hui 1 862 150$ soit un gain de 186 115%. 3. L'action la plus chère vendue sur le NYSE est Berkshire Hathaway, Class A, du milliardaire Warren Buffett ; elle se vend 416 244 $ l'action. 4. Si les GAFAM étaient un pays et que leurs chiffres d'affaires de base étaient un PIB alors ils seraient classés 17ème puissance mondiale devant des pays comme la Suisse, les Pays-Bas ou encore l'Arabie Saoudite. Du côté des marchés... 5. La tulipomanie, la crise de la tulipe est considérée comme la toute première bulle spéculative de l'histoire. Au XVIIe siècle, au pic de la crise, le prix des bulbes de tulipe valait 10 fois le salaire d'un artisan qualifié. Un acte notarié atteste la vente de 40 bulbes pour 100.000 florins soit l'équivalent 1,25 millions d'euros. 6. En 1979, le Dow Jones Industrial Average cotait à 800 et une célèbre couverture de la Business Week avait publié « la mort des actions ». Aujourd'hui, le Dow Jones Industrial Average cote autour des 35.000 points. 7. En 2019, 43.248 entreprises étaient cotées en bourse. La capitalisation boursière totale des entreprises cotées représentait alors 113,92% du PIB mondial. 8. Les expressions Bearish (marché baissier) et Bullish (marché haussier) viennent de la façon dont attaquent les deux animaux. En effet, l'ours (bear) attaque de haut en bas alors que le taureau (bull) attaque lui de bas en haut. Du côté des cryptos... 9. Les pizzas les plus chères de l'histoire ont été payées le 22 mai 2010, 10.000 BTC pour deux pizzas Papa John's. Qui veut une part de pizza à 308 millions de dollars ? Laszlo Hanyecz, programmateur hongrois, a été le premier à acheter avec du BTC. FUN FACTS : brillez dans les dîners ! 10. Il n'y a pas de quantité infinie de Bitcoin, il y en a 21 millions d'unités très exactement. En 2140, les 21 millions auront été extraits et plus un seul Bitcoin ne pourra être créé. 11. Lors de la pandémie, les activités illicites (blanchiment d'argent, trafics) financées en cryptomonnaie ont atteint 10 milliards de dollars. Du côté des faits historiques... 12. La plus vieille banque du monde, Monte dei Paschi, créée en 1472 dont les quartiers généraux sont en Toscane en Italie, opère toujours de nos jours. 13. Le fameux taureau de Wall Street, réalisé par Arturo Di Modica, a été installé illégalement par l'artiste lui-même en face de la bourse. La police a donc saisi l'œuvre avant de la déplacer quelques jours plus tard vers son emplacement actuel, la place du Bowling Green. 14. 2.436 tonnes d'or en lingots et barres de 12 kilos sont conservées au siège de la Banque de France en plein cœur de Paris au huitième sous-sol 40 mètres sous terre. La France possède la quatrième plus importante réserve d'or de la planète. Du côté des hommes d'affaires... 15. Alors enfant, Warren Buffett avait calculé qu'il pourrait devenir millionnaire avant ses 35 ans grâce à ses revenus, au réinvestissement des bénéfices et aux intérêts composés. Il atteignit son objectif à 30 ans. 16. Bill Gates a dit à ses professeurs de l'université d'Harvard qu'il serait millionnaire à l'âge de 30 ans cependant, il est devenu milliardaire à l'âge de 31 ans.

FUN FACTS : brillez dans les dîners ! 17. Steve Jobs et Steve Wozniak ont créé Apple dans un garage en 1976. Ils l'ont appelé ainsi, car le jour des statuts, ils n'avaient pas de nom pour leur société et étaient en train de manger. Du côté des influenceurs... 18. En 2018 Kylie Jenner avait fait perdre 6% à l'action Snap (maison-mère de Snapchat) en bourse à la suite d'un tweet. 19. En 2020 Elon Musk a fait dégringoler le cours de Tesla, sa propre entreprise, de plus de 10% à la suite d'un tweet dans lequel il disait que le prix de l'action était trop élevé. 20. Lors de l'Euro 2021, Cristiano Ronaldo a fait reculer le cours de Coca-Cola de 1,6% en remplaçant une bouteille de la marque de soda par une bouteille d'eau.

Article initialement publié sur DT Expert

Copyright 2021 - DT Expert Toute opinion, annonce, recherche, analyse ou autre information et tous prix contenus sur ce site web sont fournis par DT Expert à titre d'analyse et n'ont pas valeur de conseil d'investissement. DT Expert ne saurait être tenu responsable de toute perte ou tout dommage, incluant sans limitation des pertes de gain, qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation ou de la prise en compte d'une telle information. Le contenu de cette analyse est fourni dans le seul but d'aider les investisseurs à prendre des décisions d'investissement indépendantes. DT Expert a pris toute mesure raisonnable pour s'assurer de la précision de l'information sur ce site et ne sera pas tenu responsable de toute perte ou tout dommage résultant directement ou indirectement du contenu ou de votre incapacité à accéder au site web ou de tout retard ou tout échec de transmission ou de la réception de toute instruction ou notification envoyée par ce site web. Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à l'élaboration de ce contenu, ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.