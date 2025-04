Fugro sanctionné après avoir dévoilé ses prévisions pour le premier trimestre

(AOF) - Fugro s’effondre à la Bourse d’Amsterdam après avoir annoncé s’attendre à des résultats en baisse au premier trimestre. Pour les trois premiers mois de l’année, le spécialiste mondial des géo-données (cartographie, modélisation, surveillance…) table sur un chiffre d’affaires en repli de 11% et un résultat d’exploitation en baisse par rapport à la même période un an plus tôt. Ce dernier devrait être légèrement positif contre 44 millions d'euros au premier trimestre 2024.

Le groupe est principalement pénalisé par l'évolution du paysage politique américain, qui a entraîné une pause dans les nouveaux projets éoliens offshore. Pour y remédier, il a déjà lancé des opérations de réorganisation et de réduction de coûts.

" En mettant en œuvre des mesures visant à préserver notre rentabilité, nous restons convaincus que nous atteindrons notre objectif de marge d'Ebit à moyen terme de 11 à 15 % pour l'ensemble de l'année 2025 " a indiqué Fugro à propos de ses perspectives.

