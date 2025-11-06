Frontier enregistre un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, le retrait de Spirit faisant grimper les tarifs

Frontier profitera de la sortie de Spirit pour augmenter ses tarifs

Les prévisions de bénéfices du transporteur à bas prix pour le quatrième trimestre dépassent les estimations

Frontier est le transporteur qui partage le plus de sièges avec Spirit

Ne voit pas d'impact majeur dans la réduction du trafic aérien aux États-Unis

(Réécrit tout au long de l'article avec les commentaires des dirigeants) par Nandan Mandayam et Doyinsola Oladipo

Frontier Group Holdings ULCC.O , société mère de la compagnie aérienne américaine à bas prix Frontier Airlines, a annoncé mercredi un bénéfice meilleur que prévu pour le quatrième trimestre, aidé en partie par l'amélioration des tarifs aériens sur les marchés où sa rivale Spirit Airlines s'est retirée à la suite de sa deuxième faillite.

La compagnie aérienne basée à Denver a parié sur le retrait de Spirit et sur ses propres changements de réseau, ses réductions de capacité, ainsi que sur l'amélioration de ses offres de produits, pour augmenter ses bénéfices.

Frontier a le plus grand chevauchement de sièges avec Spirit, bien que des questions subsistent quant à la capacité des transporteurs à très bas prix à maintenir leur modèle d'affaires à mesure que les coûts augmentent.

Le transporteur à bas prix a déclaré qu'il prévoyait un bénéfice ajusté de 4 cents à 20 cents par action pour le quatrième trimestre, le point médian de 12 cents étant supérieur aux attentes moyennes des analystes de 10 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Spirit Airlines abandonne 36 routes qui se chevauchent et réduit les fréquences de 30% sur 41 autres routes en décembre, a déclaré James Dempsey, président de Frontier, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats. Cette dynamique devrait entraîner une amélioration séquentielle des recettes unitaires ajustées, a-t-il ajouté. La compagnie aérienne à bas prix a déclaré une perte de 34 cents par action au troisième trimestre, tandis que le total des recettes d'exploitation a chuté de 5 % pour atteindre 886 millions de dollars. Les recettes tarifaires par passager ont augmenté de 3 % d'une année sur l'autre, tandis que les recettes non tarifaires par passager ont diminué de 2 % au cours de la même période.

Interrogé sur la décision de réduire le trafic aérien de 10 % dans les 40 principaux aéroports américains, Barry Biffle, directeur général de Frontier, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à un "impact majeur" de cette décision. La compagnie prévoit la livraison de sept A320neo, trois A321neo et 10 moteurs de rechange PW1100 au quatrième trimestre 2025, qui devraient tous être financés par des transactions de cession-bail, a déclaré la compagnie.

Une opération de cession-bail consiste pour un transporteur à vendre ses avions d'occasion ou nouvellement acquis à des sociétés de crédit-bail qui les louent ensuite pour leur propre usage.