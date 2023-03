1ère entreprise cotée certifiée B Corp™ et 1ère foncière immobilière française à avoir adopté le statut d’entreprise à Mission en 2021, FREY publie son 2ème Rapport de Mission et réaffirme son engagement pour un immobilier et un commerce plus durables.

Après obtention du quitus de son Comité de Mission, FREY publie son 2ème rapport de mission poursuivant une feuille de route précise avec ses 15 objectifs. La foncière à mission donne ainsi à toutes ses parties prenantes (collaborateurs, locataires, collectivités, consommateurs, actionnaires, banquiers et fournisseurs…) la garantie du niveau d’excellence de ses engagements ESG. Ce rapport fait état d’une année 2022 qui aura été riche dans l’exécution de sa mission et le suivi de ses indicateurs