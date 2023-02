FREY : la foncière du commerce durable exécute son plan stratégique et affiche une forte croissance de tous ses indicateurs

« Cette année 2022 aura été, une fois de plus, un millésime particulièrement intense pour FREY. Nous avons exécuté notre plan stratégique tout en faisant croître de façon significative tous nos indicateurs opérationnels et financiers. De nouveaux partenariats stratégiques ont été noués afin d’alimenter la croissance future du Groupe et de nouveaux actifs sont venus enrichir son patrimoine. 2022 fait également état d’une année riche pour FREY et ses équipes pleinement engagées dans l’exécution de sa mission et des 4 grands objectifs sociaux et environnementaux associés. L’ensemble de ces réalisations nous permet aujourd’hui de confirmer plus que jamais l’ambition de FREY de devenir la plateforme leader du commerce durable en Europe. » Déclare Antoine Frey, Président-Directeur Général de FREY.