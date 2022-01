FREY et son parc commercial Le Clos du Chêne (Marne-la-Vallée) retenus par l’État comme « Démonstrateur de la Ville Durable »

Dans le cadre du 4ème Programme d’investissements d’avenir (PAI4), le Premier ministre, Jean Castex dévoilait début janvier les 9 lauréats* de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Démonstrateurs de la ville durable ». Le projet [Hybridation fertile d’un centre commercial et de son quartier en grand couronne francilienne] porté par EpaMarne, établissement public d’aménagement de l’Est francilien, avec le concours de FREY fait partie des lauréats.



Dans ce projet, EpaMarne et FREY proposent d’hybrider les usages de Clos du Chêne – centre-commercial de plein air historique de la foncière – et son quartier pour « créer une symbiose ville-nature-agriculture en milieu péri-urbain ». Les engagements d’EpaMarne face aux enjeux climatiques trouvent échos dans la stratégie de FREY, entreprise à mission certifiée B Corp. Pionnier des retail parks écologiques, le Groupe suit une trajectoire responsable, faisant du développement durable le principal marqueur de ses projets, tant dans le développement et l’aménagement que dans la gestion de son parc locatif.