FREY ANNONCE LA CRÉATION D'UN FONDS DE 15 M€ POUR SOUTENIR SES LOCATAIRES

EN RÉPONSE À LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19, FREY ANNONCE LA CRÉATION D'UN FONDS DE 15 M€ POUR SOUTENIR SES COMMERÇANTS - LOCATAIRES. CET ACTE FORT TRADUIT LA VOLONTÉ DU GROUPE DE SAUVEGARDER LA « BIODIVERSITÉ COMMERCIALE » DE SES ACTIFS ET DE PERMETTRE AUX ENSEIGNES, DANS UN ÉTAT D'ESPRIT SOLIDAIRE, DE TRAVERSER AU MIEUX CETTE CRISE SANS PRÉCÉDENT.



UN ACTE RESPONSABLE DANS UN ESPRIT DE SOLIDARITÉ AVEC SES ENSEIGNES PARTENAIRES

« Le partenariat qui lie depuis des années FREY à ses commerçants s'exprime avant tout dans la répartition équilibrée de la création de valeur. Avec un taux d'effort moyen de 8,8%, nous sommes la foncière publiant l'indicateur le plus bas du marché. En retour, les enseignes nous renouvellent chaque jour leur confiance en nous permettant d'afficher l'un des taux d'occupation (97,6%) les plus élevés du marché. Ce plan de soutien exceptionnel s'inscrit donc naturellement pour FREY dans cette relation de confiance et d'intérêts alignés avec ses enseignes partenaires. »

Antoine FREY, PDG de FREY