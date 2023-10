Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Frey: acquisition de Polygone Riviera à URW information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 11:32









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé avoir reçu une offre ferme de Frey, une société immobilière spécialisée dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux en Europe, pour acquérir Polygone Riviera pour un prix de cession net de 272,3 ME.



Polygone Riviera est un centre commercial de 77 100 m² (dont environ 71 000 m² détenu par URW) situé à Cagnes sur Mer (France, région Nice).



La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2023.





