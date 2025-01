Frey: 224 millions d'euros de cessions d'actifs en 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 14:06









(CercleFinance.com) - Frey a annoncé mardi avoir réalisé pour 224 millions d'euros de cessions d'actifs l'an dernier avec la conclusion d'un accord avec le groupe familial Batipart.



Après les différentes cessions ayant totalisé 55 millions d'euros conclues au premier semestre, la promoteur immobilier a signé à la la fin du mois de décembre avec la holding Batipart Europe la cession d'un portefeuille de 169 millions d'euros dans le cadre d'un partenariat long terme.



Aux termes de l'accord, Frey conserva la gestion de ce portefeuille de ces quatre centres commerciaux de plein air situés à Arles (Shopping Promenade Arles), Douai (Parc du Luc), Reims (Time Square) et Terville (Supergreen).



La collaboration prendra la forme d'une co-entreprise détenue à hauteur de 66,7% par Batipart Europe et de 33,3% par Frey, une joint-venture qui sera consolidée par mise en équivalence dans les comptes de ce dernier.





Valeurs associées FREY 28,80 EUR Euronext Paris +0,70%