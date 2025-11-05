 Aller au contenu principal
Freshworks prévoit un chiffre d'affaires élevé au quatrième trimestre grâce à la demande de logiciels basés sur l'IA
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 22:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anhata Rooprai

Freshworks FRSH.O a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, misant sur une demande croissante pour ses outils logiciels alimentés par l'intelligence artificielle.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 217 à 220 millions de dollars au quatrième trimestre, un point médian qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 216,5 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Les entreprises adoptent de plus en plus de solutions basées sur l'IA pour gérer leurs services informatiques et automatiser certaines opérations commerciales, car elles cherchent à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité.

Freshworks propose des logiciels basés sur le cloud, notamment Freshdesk pour le service client et Freshservice pour l'assistance informatique, qui intègrent des capacités d'IA pour améliorer des fonctions telles que la gestion de la relation client et la gestion des services informatiques.

Il est en concurrence avec d'autres fournisseurs de logiciels basés sur le cloud, notamment Salesforce CRM.N et ServiceNow NOW.N , qui développent également leurs capacités en matière d'IA.

L'année dernière, Freshworks a acquis Device42, un logiciel de gestion informatique qui cartographie et documente les actifs informatiques dans le flux de travail d'une organisation.

"Environ la moitié de nos grandes transactions de ce trimestre comportaient un élément Device42", a déclaré le directeur général Dennis Woodside. "Nous avons conclu notre plus gros contrat Device42 avec un très grand fabricant d'articles de sport aux États-Unis."

Freshworks prévoit un bénéfice ajusté de 10 à 12 cents par action, contre des estimations de 10 cents par action.

Pour le troisième trimestre, le chiffre d'affaires de 215,1 millions de dollars a dépassé les estimations de 208,8 millions de dollars. Le bénéfice ajusté de 16 cents par action a également dépassé les estimations de 13 cents par action.

La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année.

