Freshpet plonge en raison de la notation de BofA et des baisses de prix ; les perspectives pour l'année fiscale restent inchangées
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions de Freshpet FRPT.O ont baissé de 3,5 % à 51,01 $ dans les échanges de pré-marché

** BofA Global Research abaisse la note de l'action de "achat" à "neutre", et son objectif de prix de 81 $ à 60 $

** Le courtier réduit l'estimation de la croissance du chiffre d'affaires net du troisième trimestre, et s'attend à ce que FRPT enregistre une croissance annuelle du chiffre d'affaires net dans la partie inférieure de la fourchette prévue

** La société maintient ses perspectives annuelles et a annoncé mardi, après la clôture des marchés, le transfert de son directeur financier Todd Cunfer chez Campbell's Co CPB.O .

** Nomination d'Ivan Garcia en tant que directeur financier par intérim

** Dix-sept sociétés de courtage évaluent en moyenne l'action à "acheter"; leur prévision médiane est de 89 $ - données LSEG

** L'action a baissé de 64% depuis le début de l'année contre un gain de 18% sur le Nasdaq .IXIC .

Valeurs associées

FRESHPET
49,9600 USD NASDAQ -5,50%
NASDAQ Composite
22 862,77 Pts Index Ex +0,33%
THE CAMPBELL'S
30,7300 USD NASDAQ -1,22%
