Fresenius relève légèrement ses prévisions annuelles d'EBIT
Au titre de son 3e trimestre, il a vu son BPA coeur croitre de 14% à TCC, à 0,62 euro, pour un EBIT ajusté en croissance de 6% à TCC, à 574 MEUR, impliquant une marge en légère amélioration de 0,1 point à 10,5%.
A près de 5,48 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 6% en organique, grâce à la fois à une forte performance chez Kabi et un développement solide chez Helios, permettant au groupe de confirmer sa fourchette cible annuelle de 5-7%.
'Notre transformation produit des résultats tangibles', estime son CEO Michael Sen. 'En dépit de l'environnement macroéconomique actuel, nous continuons de performer et de répondre à nos engagements'.
