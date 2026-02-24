Fresenius Medical Care sanctionné pour ses perspectives trop prudentes
Au quatrième trimestre, les revenus du groupe se sont élevés à 5,07 milliards d'euros, stables ou en hausse de 7% à change constant, portant le total sur l'ensemble de l'année à 19,628 milliards d'euros, en progression de 2% ou de 5% à devises égales.
Pour Jefferies et All Invest Securities, les revenus sont conformes aux prévisions. En revanche, l'Ebit ajusté, hors éléments exceptionnels, a fait un peu mieux que prévu en s'installant à 2,212 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2025, là où le consensus l'attendait autour de 2,140 milliards d'euros. Il a affiché une croissance de 27,2%, à taux constants, là où Jefferies ne tablait par exemple que sur une progression de 20,2%.
Parallèlement, le bénéfice net, hors éléments exceptionnels et à change constants, a bondi de 43%, à 1,248 milliard d'euros.
Perspectives 2026 trop prudentes
Le premier fournisseur mondial de produits et services destinés aux personnes atteintes de maladies rénales a surtout déçu avec ses prévisions.
Pour l'exercice en cours, la société table sur des revenus globalement stables, un résultat opérationnel constant, avec une fourchette de croissance comprise entre plus ou moins 5% par rapport à l'année précédente, à change constants.
Pour les analystes d'UBS, au point médian, cela implique une baisse de 3% de l'Ebit par rapport au consensus 2026.
De son côté, Jefferies vise une hausse des revenus pour Fresenius Medical Care de 4,1% et une progression de l'Ebit ajusté de 3,5%.
En outre, le groupe vise un taux de croissance annuel composé de son résultat opérationnel compris entre 3 et 7% sur la période 2025-2028. Pour la période 2025-2030, le taux de croissance annuel composé du chiffre d'affaires se situe entre 1 et 5% pour le segment Care Delivery et aux alentours de 5% pour la division Care Enablement.
Encore une fois, UBS estime que la prévision de croissance d'Ebit de 3 à 7% induit là aussi une révision à la baisse de 2 à 3% par rapport au consensus.
A l'horizon 2030, la société vise une marge opérationnelle d'environ 15%. Pour Jefferies, cet objectif est interprété comme le fait que les nouvelles économies vont compenser des pressions ailleurs.
La recommandation de la banque d'investissement américaine est à sous-performance avec une cible de cours de 36 euros.
De son côté UBS pense que les fondamentaux restent faibles, avec une croissance des volumes qui devrait stagner en 2026. En outre, les perspectives suggèrent une croissance nulle et plusieurs vents contraires qui vont s'accentuer d'ici 2027, ce qui rend les objectifs de moyen terme difficiles à atteindre. L'avis de la banque suisse sur le titre est à vendre, avec une cible de cours de 38 euros.
