Fresenius: dans le vert après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - Fresenius gagne près de 3% à Francfort, à la suite de la publication par l'opérateur de services de santé d'un BPA en croissance de 12% (à changes constants) à 0,74 euro, pour un EBIT en hausse de 4% à 654 millions, soit une marge de 11,6%.



A 5,63 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a progressé de 7% en organique, 'soutenu par des réalisations consistantes de Fresenius Kabi (+6%) et une performance vigoureuse de Fresenius Helios (+8%)'.



Le groupe allemand confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2025, à savoir une croissance de son EBIT de 3 à 7% à taux de changes constants, ainsi qu'une croissance de son chiffre d'affaires de 4 à 6% en organique.





Valeurs associées FRESENIUS 43,230 EUR XETRA +1,43%