Fresenius: bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Fresenius grimpe de plus de 5% à Francfort, après la publication par le groupe de santé d'un BPA avant éléments exceptionnels en diminution de 8% à 0,61 euro, mais avec une marge d'EBIT courant améliorée de 0,5 point à 9,4%.



Le chiffre d'affaires a progressé de 2% (+6% à taux de change constant et en organique) à 5,52 milliards d'euros, sous l'impulsion des sociétés d'exploitation et de Fresenius Vamed dont 'la transformation progresse', selon le groupe allemand.



Sur ces bases, Fresenius améliore ses perspectives de profit pour 2023 et s'attend désormais à un EBIT à taux de change constant globalement stable, pour une croissance organique des revenus toujours attendue dans le milieu de la plage à un chiffre.





Valeurs associées FRESENIUS XETRA +5.19%