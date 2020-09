Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Frérot (Veolia) - Le rachat des parts d'Engie dans Suez serait suivi d'une OPA réalisable 12 à 18 mois plus tard Reuters • 25/09/2020 à 09:42









PARIS, 25 septembre (Reuters) - Antoine Frérot, PDG de Veolia VIE.PA , a déclaré vendredi que * LE RACHAT DE 29,9% DES PARTS D'ENGIE DANS SUEZ SERAIT SUIVI DANS LES JOURS SUIVANTS D'UNE OPA SUR LE SOLDE DU CAPITAL, RÉALISABLE 12 À 18 MOIS PLUS TARD * VEOLIA, A-T-IL AJOUTÉ, A PAR AILLEURS LES MOYENS FINANCIERS DE RELEVER SON OFFRE POUR L'ESSENTIEL DE LA PARTICIPATION D'ENGIE Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.21% SUEZ Euronext Paris +3.94% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.89%