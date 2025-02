Freelance.com : une activité en hausse de 22% en 2024

(AOF) - Freelance.com, spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, a dévoilé son chiffre d'affaires 2024 qui ressort en hausse de 22% à 1,04 milliard d'euros. Il ressort en hausse de 21% sur le seul quatrième trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice, le périmètre France s’affiche en croissance de 33% à 773,6 millions d'euros alors que le périmètre international ne progresse que de 1%, 276,1 millions d'euros.

Freelance.com a atteint son objectif de croissance organique légèrement positive sur l'année (+1%).

"En l'absence de stabilisation géopolitique et de visibilité sur la reprise macroéconomique, et malgré quelques signaux encourageants de notre activité d'intermédiation en France et de l'activité de portage en Suisse, nous restons prudents sur les perspectives de croissance organique de 2025", indique le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

Le groupe publiera le 21 avril prochain ses résultats annuels.

