Freelance.com : prudence sur les perspectives de croissance organique en 2025

(AOF) - Freelance a dévoilé ses résultats annuels d'où ressortent un résultat net part du groupe de 18 millions d'euros, en croissance de 18%, et un Ebitda de 33,6 millions d'euros, en progression de 14%. Le chiffre d'affaires du spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes s'élève à 1,04 milliard d'euros, en hausse de 22%. La trésorerie disponible et les liquidités assimilées ont reculé de 21% à 101,8 millions d'euros, compte tenu de l'acquisition de STA en janvier 2024 et d'une utilisation réduite de l'affacturage.

Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende stable d'un montant de 8 centimes par action au titre de cet exercice.

Côté perspectives, le groupe entend "poursuivre l'intégration et la mise en place des synergies au sein des sociétés acquises". "En l'absence de stabilisation géopolitique et de visibilité sur la reprise macroéconomique, nous restons prudents sur les perspectives de croissance organique en 2025", précise Freelance.com qui publiera le 19 mai son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025.

