Freelance.com: Olivier Marcheteau nommé Directeur Général de Freelance.com

Freelance.com, leader reconnu sur le marché du « Future of Work » ayant franchi en 2024 le cap d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, annonce la nomination d’Olivier Marcheteau au poste de Directeur Général.

Cette nomination, qui prend officiellement effet ce lundi 03 mars 2025, permettra à Freelance.com de continuer à se structurer afin d’accélérer sa croissance, poursuivre son développement international et continuer la digitalisation de ses activités.

Fort de 20 ans d'expériences réussies à la tête d’entreprises de croissance, Olivier Marcheteau apportera notamment sa compréhension des enjeux technologiques et internationaux pour écrire un nouveau chapitre de l’histoire de Freelance.com.