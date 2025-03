Freelance.com : Olivier Marcheteau nommé directeur général

(AOF) - Freelance.com annonce la nomination d’Olivier Marcheteau au poste de directeur général. Cette nomination, qui prend officiellement effet ce lundi 03 mars 2025, "permettra à Freelance.com de continuer à se structurer afin d’accélérer sa croissance, poursuivre son développement international et continuer la digitalisation de ses activités", précise un communiqué du spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

Olivier Marcheteau a débuté sa carrière dans le domaine du marketing des produits de grande consommation chez Procter & Gamble ainsi que Nike France.

Il a ensuite orienté sa carrière vers le digital en rejoignant, en 2000, la start-up spécialisée dans les enchères en ligne Aucland en tant que Directeur Marketing Europe. Dès 2001, il intègre le groupe Microsoft, où il consacre une décennie à développer avec succès l'activité de MSN, contribuant à en faire la plateforme leader de l'internet grand public en France.

Par la suite, il a dirigé des activités à forte croissance dans le secteur de l'e-commerce : d'abord en tant que Directeur Général de Cdiscount (2010-2014), puis de Vestiaire Collective (2014-2019).

De 2020 à 2023, il a piloté la transformation opérationnelle et technologique, ainsi que l'expansion internationale d'Acolad, acteur européen majeur de la traduction professionnelle.

Plus récemment, Olivier Marcheteau a été Directeur des pôles écoles spécialisées et écoles internationales de OMNES Education, leader dans l'enseignement supérieur privé, où sa mission consistait à structurer et accompagner la croissance de ces deux pôles.

