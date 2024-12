Freelance.com fait évoluer sa gouvernance

(AOF) - Freelance.com annonce que Sylvestre Blavet, président du conseil d’administration depuis le 30 janvier 2017 et président-directeur général depuis le 26 janvier 2019, quitte le groupe. Il a annoncé sa démission de ses mandats de président, directeur général et administrateur à effet immédiat. Le conseil a nommé Thomas de Villemeur, représentant l’actionnaire majoritaire, Groupe CBV Ingénierie, en qualité de président du Conseil d’administration de Freelance.com, et Guénaël Talvas en qualité de directeur général pour la période intérimaire.

Le Comité des Nominations et des Rémunérations a lancé un processus de recrutement du futur directeur général du spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

