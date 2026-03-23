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Frédéric Sanchez nommé à la présidence du conseil d'administration d'Orange
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 07:25

Orange a annoncé vendredi soir la nomination, par son conseil d'administration, de Frédéric Sanchez, administrateur indépendant depuis 2020 et président du comité stratégie et technologie, comme futur président du conseil d'administration.

Cette décision prendra effet à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires du 19 mai, compte tenu de l'arrivée à terme du mandat de Jacques Aschenbroich, atteint par la limite d'âge statutaire pour exercer les fonctions de président d'Orange.

Le conseil proposera également à cette même assemblée générale de renouveler le mandat d'administrateur indépendant de Jacques Aschenbroich afin qu'il puisse continuer à apporter à Orange sa connaissance approfondie du groupe de télécommunications.

Frédéric Sanchez est président du groupe Fives, qu'il a rejoint en 1990 et au sein duquel il a occupé différentes fonctions avant d'en devenir le directeur administratif et financier en 1994, puis le directeur général en 1997 et enfin le président du directoire en 2002.

Sous sa direction, Fives a accéléré son développement en renforçant sa présence à l'international et en diversifiant son portefeuille d'activités à travers des acquisitions et l'ouverture de bureaux régionaux en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient, selon Orange.

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