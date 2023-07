(AOF) - Frédéric Sallerin rejoint Muzinich & Co en qualité de Managing Director pour se consacrer principalement à l'expansion de la clientèle institutionnelle en France. Frederic sera basé à Paris et reportera à Anne Petit, Country Head. Avant Muzinich, Frédéric a travaillé chez Tikehau, où il a dirigé pendant 10 ans l'équipe dédiée aux clients institutionnels français. Auparavant, il a travaillé pour le groupe danois Sparinvest et La Française des Placements. Il est diplômé de l'Université Paris IX Dauphine.