Frédéric PELONG, Directeur Administratif et Financier, intègre le Directoire de Valbiotis

• Précédemment Directeur Administratif et Financier d’ETI et au sein de grands groupes internationaux, ayant plus de 20 années d’expérience professionnelle en France et à l’étranger.

• Dimensionné pour accompagner l’hyper croissance future de Valbiotis avec la responsabilité notamment de la stratégie financière globale.

• Une nomination qui intervient à une étape charnière de l’Entreprise, qui va entrer prochainement en phase de commercialisation.



La Rochelle, le 6 septembre 2022 (7h35 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce aujourd’hui la nomination de Frédéric PELONG en tant que membre du Directoire de la Société.



Frédéric PELONG a rejoint les équipes de Valbiotis le 1er juin dernier comme Directeur Administratif et Financier, afin d’accompagner la Société dans son changement de dimension. Son arrivée intervient à un moment clef dans l’histoire de Valbiotis, qui approche de l’horizon de la commercialisation avec les mises sur le marché à venir de TOTUM•63 dans le cadre du partenariat stratégique avec Nestlé Health Science, et celle de TOTUM•70, qui devrait se concrétiser au plus tard au premier semestre 2024.