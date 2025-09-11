Fraport a vu son trafic progresser de 4,1% en août à Francfort
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 11:22
Dans un communiqué, le groupe indique avoir bénéficié d'un trafic soutenu au sein de son 'hub' durant la périodes des vacances d'été, avec un flux qui a culminé à 221.360 passagers transportés le dimanche 3 août.
Fraport explique que les destinations européennes traditionnelles ont largement contribué à cette croissance, en particulier l'Italie (+17,9%), la Grèce (+13%) et la France (+7,5%), mais d'autres routes moins exotiques vers l'Europe du Nord et centrale ont également été recherchées, à commencer par la Norvège (+21,8%) et la République tchèque (+34,7%).
Sur les vols long-courrier, la reprise des liaisons vers le Moyen-Orient a fortement stimulé la demande, notamment vers le Liban (+197,8%) et Israël (+189,2%)
L'Asie a également affiché une dynamique soutenue, portée par des destinations comme la Thaïlande (+43%).
Du côté du fret, les volumes traités à Francfort ont légèrement augmenté de 1% en août, pour atteindre 174.388 tonnes métriques, indique Fraport.
Valeurs associées
|73,900 EUR
|XETRA
|+1,58%
