Franklin Templeton se voit interdire de vendre des fonds de dette en Inde pendant 2 ans

(NEWSManagers.com) - L'autorité indienne des marchés financiers, Securities and Exchange Board of India (SEBI), a interdit, lundi 7 juin, au gestionnaire d'actifs américain Franklin Templeton de commercialiser de nouveaux fonds de dette pour une période de deux ans.

Cette décision fait suite à une enquête menée par la SEBI sur six fonds de dette indienne, aux encours de 4,1 milliards de dollars, fermés en 2020 par Franklin Templeton. Une sévère crise de liquidité avait forcé la société de gestion à geler les rachats des investisseurs indiens dans ces fonds.

Le régulateur local a également ordonné à Franklin Templeton de payer une amende de 50 millions de roupies indiennes (564.000 euros) au gouvernement et de redistribuer les commissions perçues pour les missions de gestion et de conseil des fonds concernés entre juin 2018 et avril 2020.

La SEBI a en outre interdit, pour une période d'un an, l'accession aux marchés financiers indiens à Vivek Kudva, responsable de la distribution de Franklin Templeton pour la région Asie-Pacifique, et sa femme Roopa Kudva, managing director d'un fonds d'impact social en Inde. Le couple doit par ailleurs régler une amende combinée de 70 millions de roupies indiennes (790.000 euros).

La filiale indienne de la société de gestion Franklin Templeton va faire appel de la sanction prononcée à son encontre par le gendarme financier indien.