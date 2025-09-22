 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Franklin Templeton s’allie à trois sociétés pour investir dans les infrastructures
information fournie par Agefi Asset Management  22/09/2025 à 08:15

Franklin Templeton vient de nouer des partenariats avec trois sociétés d’investissement dans les infrastructures : Actis, Copenhagen Infrastructure Partners et DigitalBridge. L’objectif est de fournir des solutions d’actifs non cotés dans les infrastructures aux investisseurs individuels.

Les thèmes privilégiés seront la sécurité énergétique, l'électrification et la numérisation, ainsi que sur des secteurs tels que les centres de données et le développement hyperscaler, les énergies renouvelables, la fibre optique et les tours de télécommunication, et l'énergie numérique.

Plutôt que des acquisitions, Franklin Templeton a donc choisi la voie des partenariats pour se renforcer dans les infrastructures. Une décision qui semble avoir été motivée par l’envolée des valorisations dans le non-coté. Dans une interview au Financial Times, Jenny Johnson, la directrice générale de Franklin Templeton, explique que l’écart grandissant entre la valorisation des acteurs traditionnels de la gestion d’actifs et celle des sociétés spécialisées dans le non-coté rend les grandes fusions plus difficiles à réaliser. « Je pense que c’est difficile pour ceux qui n’ont pas encore pris les devants, car les gestionnaires d’actifs traditionnels ne se négocient pas à des multiples particulièrement élevés. Les gestionnaires alternatifs se négocient à des multiples vraiment très élevés... Il est tout simplement difficile d’acheter à grande échelle si vous n’avez pas pris les devants tôt, comme nous l’avons fait », dit-elle.

Des spécialités différentes

Les trois sociétés auxquelles Franklin Templeton s’est associé ont chacune leur domaine de prédilection, et sont donc complémentaires. DigitalBridge est un acteur de premier plan dans le domaine des investissements dans les infrastructures numériques. Basé aux Etats-Unis, il gère 106 milliards de dollars. Avec 37 milliards de dollars d’actifs, Copenhagen Infrastructure Partners est présenté comme le principal gestionnaire de fonds dédié aux investissements dans les énergies renouvelables au monde. La société est basée au Danemark. Enfin, Actis, qui est la division infrastructures durables de l’américain General Atlantic, investit dans des actifs d’infrastructure critiques présentant des profils défensifs dans les secteurs de l'électricité, du transport et du numérique. Ses encours s’élèvent à 16 milliards de dollars.

Pour ces trois sociétés, l’accord avec Franklin Templeton constitue un coup de pouce pour leur distribution à l’échelle mondiale.

Laurence Marchal

