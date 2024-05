Franklin Templeton recrute une responsable de la formation en Italie

Franklin Templeton a recruté Giuliana Borello, docteur en sciences, au poste de responsable de la formation et de la recherche pour l’Italie, rapporte Funds People Italia. L’intéressée sera rattachée à Barry Kruse, responsable mondial de la Franklin Templeton Academy. A ce poste nouvellement créé au bureau de Milan, Giuliana Borello aura pour objectif d’identifier et de répondre aux besoins de formation des réseaux de conseillers financiers et de leur direction grâce à des programmes de formation sur mesure. En outre, en étroite collaboration avec le Franklin Templeton Institute et l'équipe des ventes et du marketing, elle développera et partagera des contenus de recherche dédiés au marché italien.

Avant de rejoindre Franklin Templeton, Giuliana Borello était chercheuse en économie des intermédiaires financiers. Elle a obtenu son doctorat (Ph.D.) à l’Università Cattolica del Sacro Cuore (2010) et a reçu la qualification scientifique nationale de professeur associé en 2017. En 2019, elle a été professeur invité à l’Université de Göteborg.