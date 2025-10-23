Franklin Templeton recrute un commercial en Suède pour ses ETF information fournie par Agefi Asset Management • 23/10/2025 à 08:00









Wictor Comstedt a rejoint Franklin Templeton en tant que commercial senior dédié aux ETF pour les marchés d’Europe du Nord et les pays baltes le 1 er octobre, selon un post Linked-In. L’intéressé vient de DWS où il faisait partie de l’équipe Xtrackers spécialisée dans les ETF. Basé à Stockholm, il se consacrait à l’Europe du Nord et aux pays baltes. Avant cela, Wictor Comstedt travaillait pour le Nasdaq en Suède, toujours dans les ETF.

