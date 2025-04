Franklin Templeton présentent deux nouveaux ETF au profil ESG optimisé

(AOF) - Franklin Templeton annonce le lancement de deux nouveaux ETF relevant de l'article 8 du règlement SFDR, le Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF et le Franklin S&P World Screened Ucits ETF. Ils investiront dans les actions de grandes et moyennes capitalisations aux États-Unis et à l'échelle mondiale, respectivement.

Le Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF et le Franklin S&P World Screened UCITS ETF répliqueront les indices S&P 500 Guarded et S&P Guarded World, qui offrent une exposition ciblée aux actions présentant un profil ESG optimisé. Les deux nouveaux fonds visent une amélioration minimale de 10 % de l'intensité carbone et une amélioration minimale de 10 % de la notation ESG par rapport à leurs indices parents.

Ils chercheront également à minimiser l'écart de performance par rapport à leur indice parent respectif (le S&P 500 et le S&P World). Ils permettront donc de mettre en place des allocations " core " caractérisées par un faible tracking error (écart de suivi).

Ils sont cotés sur Deutsche Börse (XETRA), sur le London Stock Exchange (LSE) et sur Euronext Paris et sur Borsa Italiana, à compter du 24 avril.

Ces produits sont désormais enregistrés en vue d'une distribution en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.

Ces nouveaux produits viennent compléter la gamme d'ETF de Franklin Templeton et porte à 17 le nombre total de ses ETF UCITS relevant des articles 8 ou 9 du règlement SFDR.