Franklin Templeton lance un ETF actions monde catholique

Franklin Templeton a lancé en Europe un ETF d’actions mondiales alignées sur les valeurs de la religion catholique, le Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF. Le fonds coté intègre aussi des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

L’ETF suit la performance du MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon Index. L’indice se concentre sur les entreprises ayant une empreinte carbone faible et les mieux notées sur le plan environnemental, social et de gouvernance. L’indice exclut les entreprises impliquées dans des activités controversées, telles que les armes à feu civiles, les armes nucléaires et les armes controversées et conventionnelles. Les investissements dans les entreprises impliquées dans les jeux d’argent, le tabac et le charbon thermique sont considérablement restreints, en se basant sur les revenus générés par ces activités.

L’indice comporte également trois exclusions supplémentaires, qui concernent l’avortement et les contraceptifs, l’expérimentation animale et la recherche sur les cellules souches, afin de se conformer aux principes catholiques. L’indice MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon Index a été créé dans le cadre d’un partenariat entre Franklin Templeton, MSCI et le conseiller éthique Nummus.Info.

Franklin Templeton avait déjà lancé un fonds catholique, sur un univers de dette émergente, le Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF, il y a deux ans.

Le Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF est coté sur la Deutsche Börse Xetra (XETRA) depuis le 25 avril, et sur le London Stock Exchange (LSE) depuis le 26 avril. Il sera lancé sur la Borsa Italiana le 9 mai. L’ETF est enregistré en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.

L'Agefi