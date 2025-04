Franklin Templeton et Lexington Partners lancent leur premier fonds de Private Equity secondaire

(AOF) - Franklin Templeton annonce le lancement du Franklin Lexington PE Secondaries Fund, un compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois Franklin Lexington Private Markets Fund, qui totalise plus de 875 millions de dollars sous gestion provenant d'une base diversifiée d'investisseurs internationaux situés dans les régions Asie/Pacifique et Europe/Moyen Orient, au Canada et en Amérique latine.

Géré conjointement par Franklin Templeton et Lexington Partners, pionnier dans le développement des marchés secondaires institutionnels, ce nouveau fonds constitue le tout premier fonds evergreen de la société destiné au segment de la gestion de fortune à l'international.

"L'objectif d'investissement du Fonds est de rechercher une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'investissements en Private Equity acquis dans le cadre d'opérations secondaires et de co-investissements dans de nouvelles opérations de Private Equity aux côtés de sponsors de premier plan", précise un communiqué.