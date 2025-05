Franklin Templeton dévoile un nouvel ETF dédié aux méga-capitalisations américaines

(AOF) - Franklin Templeton annonce le lancement de son nouvel ETF Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF. Il est conçu pour fournir aux investisseurs une exposition ciblée aux 100 premières actions de méga-capitalisations américaines. Il suivra l'indice Solactive US Mega Cap 100 Select Index, qui lui-même suit la performance des 100 plus grandes sociétés de l'indice Solactive GBS United States 50. Les entreprises opérant dans les armes controversées sont exclues.

" En pondérant les composants selon leur capitalisation boursière flottante, l'indice vise à assurer une large représentation du marché tout en maintenant la diversification ", explique le gestionnaire d'actifs.

Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton, a commente : " Si l'on remonte de 30 ans en arrière, on constate que les 100 titres les plus importants des actions américaines ont davantage profité de la hausse du marché qu'un indice plus large tel que le S&P 500 ".

Cet ETF est sur Deutsche Börse Xetra le 8 mai, sur le London Stock Exchange, sur Euronext Paris et sur Borsa Italiana. Il est en outre enregistré en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande (pays du domicile), en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.

Cette offre vient compléter la gamme d'ETF de Franklin Templeton et porte le nombre total de ses ETF indiciels à 28, et celui de ses ETF dédiés aux actions américaines à 5.