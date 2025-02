Franklin Templeton : Alexandre Mincier au poste de directeur assurance pour la zone EMEA

Présent sur les principales places financières, Franklin Templeton accompagne des clients dans plus de 150 pays et gère environ 1 600 milliards de dollars d'actifs.

Auparavant, il était directeur monde de la gestion d'actifs assurantielle chez Invesco. Il a également occupé divers postes de direction au sein du groupe Axa et de la banque d'investissement Dexia.

(AOF) - Franklin Templeton annonce la venue de Alexandre Mincier en tant que directeur du segment Assurance pour la zone EMEA. Basé à Londres, il est rattaché à Matthew Williams, directeur Institutionnel. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Alexandre Mincier pilotera le développement stratégique des activités de gestion assurantielle, en se concentrant principalement sur l'Europe continentale et le Royaume-Uni. Il travaillera en étroite collaboration avec les gérants d'investissement spécialisés de Franklin Templeton et les équipes de distributions locales.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.