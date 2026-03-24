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François Jackow rejoint le conseil d'administration de Schneider Electric
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 08:20

Schneider Electric indique que son conseil d'administration a décidé de proposer la nomination de François Jackow, le directeur général d'Air Liquide, en tant qu'administrateur, sous réserve d'approbation par l'AG du 7 mai.

Après avoir rejoint le groupe français de gaz industriels en 1993, il a occupé divers postes de direction internationaux avant d'intégrer le comité exécutif en 2014, puis de devenir le directeur général d'Air Liquide en juin 2022.

Schneider Electric précise que François Jackow sera qualifié d'administrateur indépendant et rejoindra le comité capital humain et rémunérations, s'il est nommé par son assemblée générale des actionnaires de mai.

Il apportera au conseil son expertise dans les domaines de la fabrication industrielle, de l'énergie et des technologies, ainsi que son expérience en matière de transformations tant au niveau stratégique qu'opérationnel.

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