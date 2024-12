François Bayrou nommé Premier ministre

(AOF) - "Le Président de la République a nommé M. François Bayrou Premier ministre, et l’a chargé de former un Gouvernement". Telle est l'annonce faite par l’Élysée après la démission de Michel Barnier le 5 décembre dernier. Âgé de 73 ans comme son prédécesseur, le président du Mouvement démocrate (Modem) et Haut-commissaire au Plan devient le quatrième locataire de Matignon en moins d’un an, et le sixième depuis la première élection d'Emmanuel Macron 2017.