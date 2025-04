France Valley : un nouveau fonds en soutien à l’agriculture française

(AOF) - France Valley, spécialiste de l'investissement dans les actifs naturels tels que les forêts et les vignobles, développe son premier fonds agricole : France Valley Agridurable I. Cette nouvelle solution vise à accompagner l’installation des jeunes agriculteurs, la transition agroécologique des exploitations françaises tout en garantissant un modèle économique durable.

Via ce fonds, France Valley se fixe notamment comme objectifs de faciliter l'installation des nouveaux agriculteurs et d'améliorer la couverture des sols pour préserver la biodiversité.

L'atteinte de ces objectifs sera attestée par les certifications environnementales des agriculteurs, qui, en plus de signer un bail environnemental, s'engageront à respecter une charte environnementale et sociale. France Valley Agridurable I est classé " Article 9 " SFDR.

La performance de ce fonds d'investissement repose sur deux piliers : les loyers perçus des exploitants agricoles et l'évolution de la valeur foncière des terres acquises.

Ce nouveau fonds bénéficie du statut d'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS). Il offre aux investisseurs une réduction IR-PME de 25 %, en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'un blocage des parts entre 5 ans et demi et 7 ans.

L'investissement est également exonéré de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).