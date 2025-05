France: rebond de 0,1% du PIB confirmé au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 09:05









(CercleFinance.com) - Au premier trimestre 2025, le produit intérieur brut (PIB) de la France en volume rebondit modérément de 0,1% (après arrondi), selon les données CVS-CJO de l'Insee, qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation provisoire de fin avril.



Par rapport à celle-ci, la contribution du commerce extérieur est révisée en baisse de 0,4 point, et celle de la demande intérieure finale de 0,1 point, du fait respectivement de moindres estimations des exportations et de la consommation des ménages.



En miroir, la contribution des variations de stocks est révisée à la hausse de 0,5 point, contribution qui provient des produits chimiques, pharmaceutiques et agro-alimentaires, et des autres matériels de transport.



L'Insee ajoute que le pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages par unité de consommation continue de progresser (+0,1%) et que le taux de marge des sociétés non financières diminue de 0,2 point à 31,8% de leur valeur ajoutée.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.