France: rebond de 0,1% du PIB au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Le produit intérieur brut (PIB) de la France en volume rebondit modérément au premier trimestre 2025, augmentant de 0,1% en rythme séquentiel, après avoir baissé de 0,1% au dernier trimestre 2024 (par contrecoup des Jeux Olympiques et Paralympiques), selon l'Insee.



Parmi ses composantes, la demande intérieure finale (hors stocks) marque le pas (contribution nulle), à l'image d'une consommation des ménages stable, et avec une formation brute de capital fixe de nouveau en baisse (-0,2%).



La contribution du commerce extérieur à la croissance est toujours négative (-0,4 point), avec des exportations en recul de 0,7% et des importations en hausse de 0,4%, mais les variations de stocks contribuent positivement pour +0,5 point.



Par ailleurs, l'Insee indique que les dépenses de consommation des ménages français en biens diminuent fortement sur un mois en mars (‑1% en volume après ‑0,2% en février) et atteignent leur plus bas niveau depuis novembre 2014, hors période Covid.





