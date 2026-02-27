France : ralentissement de la croissance au quatrième trimestre

A lire aussi
-
La Bourse de Paris s'inscrit en petite hausse vendredi après avoir débuté la séance dans le rouge, la prudence restant de mise après les résultats du géant Nvidia qui n'a pas permis de dissiper les doutes autour de l'intelligence artificielle. Vers 10H15 heure ... Lire la suite
-
L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 1,1% sur un an en février, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee. Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres ... Lire la suite
-
Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a réveillé le procès latent en antisémitisme qui lui est fait, après avoir ironisé sur la prononciation du nom "Epstein" jeudi à Lyon. Ce qu'il a vigoureusement réfuté, accusant ses contempteurs de nourrir "délibérément ... Lire la suite
-
Le Salon international de l'agriculture (SIA), à Paris, qui s'achève ce week-end, devrait afficher une baisse de la fréquentation de l'ordre de 25%, indiquent vendredi les organisateurs, les professionnels du secteur et les autorités. Cette 62e édition s'est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer