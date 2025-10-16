France-Quatre ans de prison, dont un an ferme, requis contre l'ex-PDG de Casino Jean-Charles Naouri

Le parquet du tribunal de Paris a requis jeudi une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont un an ferme aménageable à domicile sous surveillance électronique, à l'encontre de l'ex-PDG du distributeur français Casino CASP.PA , Jean-Charles Naouri, dans le cadre de son procès pour corruption et manipulation de cours qui s'est ouvert au début du mois.

Une amende de deux millions d'euros a également été requise.

Jean-Charles Naouri, qui a dirigé Casino pendant près de 20 ans jusqu'en mars 2024, est accusé de manipulation de cours en bande organisée et de corruption privée active aux côtés de trois anciens cadres du groupe ainsi que de l'éditeur de publications financières Nicolas Miguet.

Le parquet a par ailleurs demandé une sanction de 75 millions d'euros contre la société Casino Guichard-Perrachon, également poursuivie devant le tribunal correctionnel de Paris pour corruption privée active et manipulation de cours en bande organisée.

(Reportage de Florence Loève, édité par Jean Terzian)