France: PMI manufacturier toujours sous les 50 en juillet information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 10:00









(Zonebourse.com) - À 48,2 (après 48,1 en juin), l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est maintenu sous la barre des 50 en juillet, continuant ainsi de signaler une détérioration modérée de la conjoncture du secteur.



Cette quasi-stagnation de l'indice PMI masque toutefois l'orientation préoccupante de certains sous-indices de l'enquête, en particulier celui des nouvelles commandes, dont la contraction accentuée entraîne un nouveau recul de la production.



La chute du volume global des ventes reflète principalement une baisse accrue des nouvelles commandes en provenance de l'étranger, bien que les entreprises aient aussi signalé un environnement défavorable à la demande sur les marchés français.



Les perspectives d'activité à douze mois se sont fortement repliées en juillet, l'optimisme des fabricants français ayant chuté à son plus faible niveau depuis février dernier, effaçant ainsi les forts rebonds enregistrés au premier semestre de l'année.





