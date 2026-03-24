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France/PMI-Le secteur privé s'est contracté en mars à son rythme le plus rapide depuis octobre
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 09:34

L'activité du secteur privé français s'est contractée en mars à son rythme le plus rapide depuis octobre, pénalisée par la faiblesse de la demande, les perturbations de l'approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient et la prudence des clients à l'approche des élections municipales, selon une enquête publiée mardi.

L'indice PMI préliminaire des directeurs d'achat (PMI), calculé par S&P Global, est tombé à 48,3 ce mois-ci, contre 49,9 en février.

Le seuil de 50 sépare la croissance de la contraction.

"Le mois d'avril pourrait nous donner une meilleure indication de l'état réel de l'économie, mais pour l'instant, la reprise naissante en France semble être au point mort", a déclaré Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

L'activité dans les services s'est encore affaiblie, l'indice préliminaire des services passant de 49,6 à 48,3, son plus bas niveau en cinq mois.

La production manufacturière a pour sa part connu une contraction pour la première fois cette année, le sous-indice correspondant passant de 51,6 à 48,5, son plus bas niveau depuis quatre mois, alors même que l'indice manufacturier a légèrement progressé, passant de 50,1 à 50,2.

Dans l'ensemble, les nouvelles commandes ont chuté à un rythme jamais vu depuis juillet dernier, tandis que la demande internationale de biens et montre l'enquête.

Les pressions sur les coûts se sont fortement intensifiées.

L'inflation composite des prix des intrants a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2023, tandis que les retards de livraison des fournisseurs ont été les plus généralisés depuis un peu plus de trois ans.

Les fabricants ont par ailleurs augmenté leurs prix de vente au rythme le plus rapide depuis mars 2023.

La confiance des entreprises s'est nettement affaiblie, annulant une grande partie de l'amélioration observée depuis le début de l'année 2026, les entreprises invoquant les risques pesant sur la demande et l'inflation liés à la guerre au Moyen-Orient.

(Reportage Reuters; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

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