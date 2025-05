France: PMI composite toujours sous les 50 en mai information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 09:28









(CercleFinance.com) - L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est établi à 48 en mai, se maintenant ainsi en dessous de la barre du 50 qui sépare la contraction de la croissance pour un neuvième mois consécutif.



Affichant un niveau très proche de celui d'avril (47,8) et identique à celui enregistré en mars, cet indicateur calculé par S&P Global continue de mettre en évidence une contraction modérée de l'activité du secteur privé français pour le mois en cours.



Cette détérioration de la conjoncture a de nouveau reflété les faibles performances du secteur des services, le recul de l'activité des prestataires ayant en effet largement contrebalancé l'accélération de la hausse de la production des fabricants.





