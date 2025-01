France: PMI composite toujours en zone de contraction information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 09:58









(CercleFinance.com) - L'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France s'est établi à 47,5 en décembre. En hausse par rapport au plus bas de dix mois enregistré en novembre, il signale toutefois une contraction de l'activité du secteur privé pour une quatrième mois consécutif.



Parmi les principales composantes de l'indice, le volume global des nouvelles affaires a diminué le mois dernier dans le secteur privé français, un repli de la demande sur les marchés extérieurs ayant fortement contribué à la diminution des ventes globales.



Après une légère progression en novembre, l'emploi a reculé dans le secteur privé et, bien que modérée, la baisse des effectifs observée en décembre a été la plus marquée depuis octobre 2020. Enfin, les tensions sur les prix sont restées relativement modérées.





