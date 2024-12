France : nouvelle dégradation du climat des affaires en décembre

(AOF) - Le climat des affaires se dégrade en décembre pour le troisième mois consécutif dans l’ensemble constitué du commerce de détail et du commerce et de la réparation d’automobiles, indique l'Insee ce jeudi. À 96, l’indicateur qui le synthétise perd deux points et se situe au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Cette dégradation résulte principalement de la diminution des soldes relatifs aux perspectives générales d’activité et aux ventes passées.