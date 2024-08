France : nouvelle baisse des créations d’entreprises en juillet

(AOF) - En juillet, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus, baisse pour le deuxième mois consécutif (‑1,6 % après ‑0,7 % en juin), en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, fait savoir l'Insee ce vendredi. Les créations d’entreprises classiques se replient (‑3,1 % après +2,7 %) et les immatriculations de micro-entrepreneurs diminuent de nouveau, mais à un rythme plus modéré (‑0,7 % après ‑2,5 %).