France-Nouveau plan de soutien aux vignerons, €130 mlns pour l'arrachage de vignes

La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé lundi le déblocage de 130 millions d'euros pour un arrachage définitif de vignes en France dans le cadre d'un nouveau plan de soutien aux vignerons, confrontés au changement climatique, à une baisse de la consommation de vin et aux tensions commerciales internationales, notamment avec les droits de douane américains.

L'arrachage de vignes doit permettre de rééquilibrer l'offre par rapport à la demande.

Outre cette enveloppe, le gouvernement va prolonger en 2026, en le révisant, un dispositif de prêts structurels garantis à 70% par Bpifrance et maintenir un allègement de charges sociales à hauteur de 10 millions d'euros pour la filière viticole. Le tout "sous réserve de l'adoption d'un projet de loi de finances", souligne Annie Genevard dans un communiqué.

La France va enfin solliciter la Commission européenne pour lui demander de mobiliser la réserve de crise européenne, notamment pour financer la distillation de crise des surstocks non marchands, prioritairement en caves coopératives.

(Rédigé par Bertrand Boucey)