France : morosité du climat des affaires en avril

(AOF) - En avril , le climat des affaires en France reste morose, a indiqué l'Insee ce vendredi. À 96, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, perd un point (après arrondi) et se situe en deçà de sa moyenne de longue période (100). Le climat des affaires rebondit dans l’industrie et les services, diminue dans le bâtiment et se replie fortement dans le commerce de détail.