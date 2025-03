France : moindre contraction du secteur manufacturier en février

Pour ce dernier, " la crise qui touche actuellement la France est sans doute d'ordre politique, les motions de censure successives et les profonds désaccords idéologiques au sein de la scène politique française ayant contribué à fragiliser l'économie du pays ".

" Si la contraction de l'industrie manufacturière française a marqué le pas en février, cette évolution positive n'a que peu d'impact sur l'état général du secteur, dont la conjoncture reste marquée par une extrême faiblesse. Ces difficultés ne se limitent d'ailleurs pas au secteur manufacturier, les dernières données PMI Flash ayant en effet mis en évidence une intensification de la contraction du secteur des services, dont les performances pourraient être encore plus mauvaises que celles de l'industrie ", a commenté Tariq Kamal Chaudhry, économiste à la Hamburg Commercial Bank.

(AOF) - La contraction du secteur manufacturier français a ralenti en février, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est passé de 45 à 45,8 entre janvier et février. Il était attendu à 45,5, qui était sa première estimation.

